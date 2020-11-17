Барак Обама в своей книге рассказал об общении с Путиным и Медведевым

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Бывший президент США Барак Обама написал первый том своих мемуаров под названием «Земля обетованная». В своем труде политик, в частности, рассказал об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Говоря о Путине, Обама сравнил его с боссами чикагской мафии, отметив, что российский лидер был жестким. Кроме того, экс-президент США обратил внимание на то, что Путин не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но при нем новая страна «с каждым годом становилась более похожей на старую». Также он выразил мнение, что глава российского государства был по-настоящему популярен.

— У Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой, — заявил в своих мемуарах Обама.

По его мнению, у РФ был ядерный арсенал, но не было «сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу».

Кроме того, Обама высказал свое мнение относительно Дмитрия Медведева, который занимал пост президента России с 2008 по 2012 год. По его словам, нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ был, похоже, олицетворением новой России: «Молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы».

— Правда, он не был реальной властью в России. Это место было занято его патроном Владимиром Путиным, — посчитал Обама.

Он также описал их разногласия с Медведевым по Грузии. По его словам, замечание российского политика о том, что РФ приветствовали в Южной Осетии, в то время как американцев в Ираке — нет, было «бесцельным», передает РИА Новости.

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