Путин заявил о необходимости ускорить создание центра исследования вакцин БРИКС

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить создание центра стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР — прим. «ВМ») для разработки и исследования вакцин. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на саммите объединения во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что о формировании центра разработки и исследования вакцин БРИКС стороны условились по инициативе ЮАР еще два года назад на саммите в Йоханнесбурге. Помимо этого, Путин выступил за объединение усилий стран данного объединения для массового выпуска вакцин от нового типа коронавирусной инфекции.

— Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство, — пояснил российский лидер.

По его словам, в этой связи важно объединять усилия «по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции». Также Путин напомнил своим коллегам о том, что в России была зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19 — «Эпиваккорона», также на подходе третья вакцина.

Стенограмма выступления Владимира Путина на саммите БРИКС опубликована на официальном сайте Кремля.

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