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Астрологи выяснили, каким знакам зодиака нравится делать подарки больше, чем дарить
Фото: pixabay.com

Астрологи выяснили, каким знакам зодиака нравится делать подарки больше, чем дарить

Захар Чайченко

Общество

Представители человеческого рода делятся на два вида: тех, кто любит делать подарки, и тех, кому приятнее их получать. Астрологи назвали пять представителей знаков зодиака, которые любят делать других людей счастливыми.

Первыми в списке любителей делать приятные сюрпризы идут Тельцы. Астрологи уверяют, что представители данного знака зодиака живут в материальном, действительном мире, лишенном умозрительных мечтаний и фантазерства. Подобным образом они взаимодействуют с другими людьми, стараясь выбрать в качестве подарка что-то материальное и роскошное. Их подарки запоминаются на всю жизнь.

Ракам нравится дарить улыбки своим близким. К выбору сюрпризов они подходят увлеченно, делая акцент на душевности подарка. В отношении презентов раки очень гибки: они могут подарить как вещь, так и яркое воспоминание, передает 5-tv.ru.

Третье место в списке любителей делать подарки заняли Скорпионы. Кажется, будто у них есть способность угадывать чужие мысли без подсказок ближних. Таким образом скорпионам дается возможность показать, насколько они ценят свое окружение.

Весы — творческие натуры. Выбор подарка — прекрасный способ для них продемонстрировать свои творческие способности. Процесс выбора подарка заряжает их позитивом и дарит шанс показать свой безупречный вкус.

Рыбы, как и Весы, тоже очень любят искать и подбирать подарки для других людей больше, чем для себя. Их выбор может подчеркнуть индивидуальность адресата подарка.

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