Мужчина с ножом ограбил подростка на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Долгопрудная улица, 3 Карта всех событий

Мужчина с ножом ограбил подростка на севере столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в полиции во вторник, 17 ноября.

Инцидент произошел 15 ноября на Долгопрудной улице, дом 3. Мужчина, угрожая ножом несовершеннолетнему, похитил у него мобильный телефон, 500 рублей и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 10,5 тысячи рублей.

Злоумышленника удалось задержать на следующий день. Этот факт подтвердил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело.

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