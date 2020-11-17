В Росстате сообщили об увеличении производства пива в России

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Производство пива в России за десять месяцев текущего года увеличилось на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщили в Росстате во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что производство пива в РФ в январе-октябре увеличилось до 674 миллиона декалитров без учета отходов пивоварения. При этом в октябре производство этого алкогольного напитка сократилось на 2,8 процента в годовом выражении и на 5,8 процента по сравнению с сентябрем, передает Интерфакс.

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