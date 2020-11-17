В Роскосмосе рассказали об устранении утечки в российском модуле МКС

Фото: pixabay.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) установил заплатку на трещину в российском модуле «Звезда», которая позволит прекратить утечку воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса во вторник, 17 ноября.

Ранее из переговоров экипажа с Землей стало известно, что российский космонавт Сергей Рыжиков заделывает трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги.

Как пояснил представитель Роскосмоса, ожидается, что причину утечки можно будет устранить благодаря контрольным замерам уровня атмосферы и на основе данных, которые экипаж передал специалистам на Земле, передает РИА Новости.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Читайте также: Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября