Сотрудники МЧС смогут проверять ТЦ без предупреждения с 1 июля 2021 года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудники МЧС РФ смогут проверять торговые центры на предмет нарушений пожарной безопасности без предупреждений и не обнаруживая своего присутствия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что подобная система надзора начнет действовать с 1 июля 2021 года. Как пояснили в МЧС, проверка инспектором в этом случае не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем — она будет строиться только на визуальном осмотре объекта.

При этом в случае необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, которые создают реальную угрозу, инспектор может нанести и «инспекционный визит». В ведомстве добавили, что частота проверок будет зависеть от категорий риска, которые будут присваиваться тому или другому объекту. Всего насчитывается шесть таких категорий, передает Интерфакс.

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