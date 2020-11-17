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Адвокат Харитонова призвал генпрокурора взять на контроль дело о драке с Яндиевым
Фото: depositphotos.com

Адвокат Харитонова призвал генпрокурора взять на контроль дело о драке с Яндиевым

Юлия Захарова

Происшествия

Адвокат бойца смешанного стиля Сергея Харитонова Александр Кравцов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело о драке спортсмена с Адамом Яндиевым. Об этом юрист рассказал во вторник, 17 ноября.

— Обратимся к генеральному прокурору Игорю Краснову для того, чтобы Генеральная прокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела, — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что участнику UFC Яндиеву предъявили обвинение в нанесении легкого вреда здоровью Харитонову. В ближайшее время правоохранители будут требовать ареста бойца.

Напомним, Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники».

Также было известно, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

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