Адвокат Харитонова призвал генпрокурора взять на контроль дело о драке с Яндиевым

Фото: depositphotos.com

Адвокат бойца смешанного стиля Сергея Харитонова Александр Кравцов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело о драке спортсмена с Адамом Яндиевым. Об этом юрист рассказал во вторник, 17 ноября.

— Обратимся к генеральному прокурору Игорю Краснову для того, чтобы Генеральная прокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела, — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что участнику UFC Яндиеву предъявили обвинение в нанесении легкого вреда здоровью Харитонову. В ближайшее время правоохранители будут требовать ареста бойца.

Напомним, Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники».

Также было известно, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА