Адвокат Харитонова призвал генпрокурора взять на контроль дело о драке с Яндиевым
Адвокат бойца смешанного стиля Сергея Харитонова Александр Кравцов призвал генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело о драке спортсмена с Адамом Яндиевым. Об этом юрист рассказал во вторник, 17 ноября.
— Обратимся к генеральному прокурору Игорю Краснову для того, чтобы Генеральная прокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела, — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что участнику UFC Яндиеву предъявили обвинение в нанесении легкого вреда здоровью Харитонову. В ближайшее время правоохранители будут требовать ареста бойца.
Напомним, Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники».
Также было известно, что конфликт произошел между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.
По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.
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