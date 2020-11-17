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«Ты — величина»: Богомолова восхитил журналистский талант Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Ты — величина»: Богомолова восхитил журналистский талант Собчак

Юлия Захарова

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Ксению Собчак можно назвать одним из лучших журналистов России. Об этом заявил ее супруг, режиссер Константин Богомолов в личном аккаунте в Instagram.

Он написал множество комплиментов, отметив профессионализм жены. Режиссер рассказал, что посмотрел два интервью, одно из них провела Собчак. В результате он оценил положительно именно его.

— Я помню великое интервью Урмаса Отта с Паулсом. Это высший пилотаж — создать интервью-исповедь. И последняя работа К. С. (Ксении Собчак — прим. «ВМ») — это еще одно доказательство ее профессионализма и таланта, — считает Богомолов.

Кроме того, он добавил, что в основе интервью Собчак лежал ее интерес, она не концентрировалась на интересе массовой аудитории. При этом ей удалось создать работу, которая завоевала любовь миллионной публики.

— Ксю, ты — величина, — заключил режиссер.

Богомолов подчеркнул, что, смотря интервью супруги, верил ей.

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журналистикаКсения СобчакКонстантин Богомолов
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