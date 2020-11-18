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«Красивая семья!»: Орбакайте поделилась совместным фото с мужем и дочкой
Кристина Орбакайте старается проводить много времени с семьей / Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Красивая семья!»: Орбакайте поделилась совместным фото с мужем и дочкой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в социальной сети семейные снимки с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Пара с ребенком прекрасно проводят время в Нью-Йорке, где проживает большую часть в году.

На фотографиях вся семья улыбается и выглядит счастливой. Они обнимают друг друга. На одном кадре видны только ноги дочери, поэтому артистка предложила подписчикам найти на ней ребенка.

— На первой фотографии ребус — найди ребенка. Всем от нас теплый привет! — написала Орбакайте в Instagram.

Поклонники пары отметили, что звездная семья хорошо смотрится вместе и пожелали им счастья.

«Классные!»; «Хорошая семья получилась! Кристина этого достойна!»; «Красивая семья!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Пресняков опубликовал фото с сыном от Орбакайте. Поклонники певца моментально отреагировали на новую публикацию артиста. Они отметили, что Никита и Владимир прекрасно выглядят.

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