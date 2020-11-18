Ученые назвали еще один способ профилактики коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые из Университета Кардиффа назвали еще один способ профилактики COVID-19. Они утверждают, что использование жидкости для полоскания рта снижает риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию.

По словам специалистов, жидкости для полоскания рта, которые содержат хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту. Ученые обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.

Исследователи в течение трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли установить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Ученые подчеркнули, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики COVID-19 нужны дополнительные исследования, сообщает газета Express.

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