Ученые назвали еще один способ профилактики коронавируса
Ученые из Университета Кардиффа назвали еще один способ профилактики COVID-19. Они утверждают, что использование жидкости для полоскания рта снижает риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию.
По словам специалистов, жидкости для полоскания рта, которые содержат хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту. Ученые обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.
Исследователи в течение трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли установить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с коронавирусом.
Ученые подчеркнули, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики COVID-19 нужны дополнительные исследования, сообщает газета Express.
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