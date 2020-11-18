Трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» появился в Сети

Фото: «Том и Джерри» (1953)

Американская кинокомпания Warner Bros. опубликовала на YouTube-канале трейлер фильма о Томе и Джерри. Режиссером ленты стал Тим Стори, снявший«Фантастическую четверку».

Главную роль в новой картине исполнит Хлоя Грейс Морец, известная по участию в фильме «Пипец». Она сыграет сотрудника гостиницы, где планируется проведение свадьбы. Но данные планы нарушит Джерри, который устроит пакости. На помощь героине придет кот Том, но своим появлением он только вызовет новую порцию хаоса.

В ленте также роли сыграли Роб Делани, Кен Жонг, Майкл Пенья и другие. Премьера фильма должна состояться 4 марта 2021 года.

Напомним, что серия мультфильмов «Том и Джерри» была создана аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в начале 1940-х годов. Она пользовалась большой популярностью не только у детей. До конца 50-х годов мультфильмы выпускались под брэндом MGM и показывались в кинотеатрах США перед сеансами фильмов.

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