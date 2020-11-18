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Поклонская раскритиковала отказ итальянского депутата отдохнуть в Крыму
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Поклонская раскритиковала отказ итальянского депутата отдохнуть в Крыму

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Отказ итальянского парламентария Лии Картапелле приехать в Крым на отдых — это проявление недальновидности. Такое мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, пригласившая европейского депутата.

Свое предложение Поклонская озвучила на совместном онлайн-заседании комитета ГД по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии. Выслушав идею, Куартапелле сказала, что официальная итальянская делегация не может прибыть на российский полуостров, поскольку в 2014 году там якобы было нарушено международное право.

В свою очередь Поклонская осудила такую аргументацию отказа.

— Этот отказ — проявление недальновидной позиции и вызван исключительно личной позицией госпожи Куартапелле, — отметила она в разговоре с РИА Новости.

Российский законодатель добавила, что мнение итальянского депутата может не совпадать со взглядами ее коллег, которые тоже были на встрече и «высказали иную точку зрения в отношении крымского референдума», а также проявили интерес к проблеме с нехваткой пресной воды в Крыму.

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ИталияКрымНаталья Поклонская
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