Авторы служебных изобретений в России будут получать выплаты по новым правилам

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В России изменились правила предоставления вознаграждений за полезные инновации для бизнеса. Коррективы внесены правительством РФ, сообщили в пресс-службе госоргана.

— Работодатели будут в большем объеме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения, — указано в решении кабмина.

Согласно новым правилам за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трех средних зарплат за последний год, в течение которого новинка применялась.

Как отмечают власти, решение было принято в рамках выполнения дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Кабмин утвердил карту в августе 2020 года.

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