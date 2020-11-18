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Авторы служебных изобретений в России будут получать выплаты по новым правилам
Фото: Depositphotos

Авторы служебных изобретений в России будут получать выплаты по новым правилам

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В России изменились правила предоставления вознаграждений за полезные инновации для бизнеса. Коррективы внесены правительством РФ, сообщили в пресс-службе госоргана.

— Работодатели будут в большем объеме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения, — указано в решении кабмина.

Согласно новым правилам за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца их автору выплачивается вознаграждение в размере трех средних зарплат за последний год, в течение которого новинка применялась.

Как отмечают власти, решение было принято в рамках выполнения дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Кабмин утвердил карту в августе 2020 года.

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правительство РоссииТехнологии и инновациироссийские разработки
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