«Мы против всяких бус»: отец Фриске попросил не украшать могилу дочери 

Скриншот кадра передачи «Прямой эфир»

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году, попросил поклонников не украшать могилу и памятник его дочери. Он заявил, что желает другого отношения к месту захоронения Жанны.

Владимир Фриске рассказал, что семья заметила украшения на памятнике дочери совсем недавно. Первой об этом сказала знакомая. После этого мать Фриске Ольга убрала все лишнее с монумента.

— Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются, — цитирует Владимира Фриске «Телепрограмма.pro».

Он пояснил, что на могиле есть специальные места, куда можно поставить цветы и положить конфеты.

— Есть блюда, куда можно класть шарики. Не надо вешать на руку, на шею, на крест. На плиту тоже класть не надо. Там есть ваза для живых цветов, есть для искусственных. На камень, пожалуйста, не кладите, — попросил отец Фриске.

Ранее в СМИ появилась информация, что фанаты Жанны Фриске к Новому году украсили ее могилу цепочками и шариками.

Читайте также: «Очень жестокий человек»: отец Жанны Фриске раскрыл детали ее отношений с Шепелевым