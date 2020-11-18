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Права собственности начали регистрировать в доме по реновации на улице Федина
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Права собственности начали регистрировать в доме по реновации на улице Федина

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Константина Федина, 13Карта всех событий

В Москве на улице Константина Федина зарегистрировали право собственности на первую квартиру по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве в среду, 18 ноября.

Уточняется, что многоквартирный дом по реновации построили по адресу улица Константина Федина, дом № 13. В нем разместились 1090 квартир, первый этаж здания нежилой — там организуют социальные, культурные и коммерческие объекты.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, указанный дом стал четвертым, поставленным на кадастровый учет на востоке столицы и вторым в этом году.

— Неделю назад объекту был присвоен кадастровый номер, теперь зарегистрировано право собственности Фонда реновации. Это значит, что в скором времени, после оформления всех необходимых документов, жители новых квартир смогут оформить свои права на недвижимость в новом двухсекционном доме, — сказал Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что в Москве на докупку жилья по реновации поступило более 700 заявок.

Читайте также: Новый дом по реновации построят на юго-востоке Москвы

жилье в МосквереновацияУправление Росреестра по Москве
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