Одиннадцатилетнего мальчика нашли в Москве на улице без взрослых
Столичная прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице Добролюбова одиннадцатилетнего мальчика без взрослых. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 18 ноября.
Уточняется, что ребенок был найден 17 ноября в пункте выдачи товаров без сопровождения родителей. Работники магазина сообщили о найденном мальчике в полицию.
На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.
— В ходе проверки, которую проводит Останкинская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Читайте также: Женщина в Москве избивала своего сына и лишала его еды