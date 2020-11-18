Одиннадцатилетнего мальчика нашли в Москве на улице без взрослых

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Россия, Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице Добролюбова одиннадцатилетнего мальчика без взрослых. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 18 ноября.

Уточняется, что ребенок был найден 17 ноября в пункте выдачи товаров без сопровождения родителей. Работники магазина сообщили о найденном мальчике в полицию.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

— В ходе проверки, которую проводит Останкинская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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