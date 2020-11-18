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Одиннадцатилетнего мальчика нашли в Москве на улице без взрослых
Фото: depositphotos.com

Одиннадцатилетнего мальчика нашли в Москве на улице без взрослых

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица ДобролюбоваКарта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице Добролюбова одиннадцатилетнего мальчика без взрослых. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 18 ноября.

Уточняется, что ребенок был найден 17 ноября в пункте выдачи товаров без сопровождения родителей. Работники магазина сообщили о найденном мальчике в полицию.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

— В ходе проверки, которую проводит Останкинская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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