Пересвет, Малина и Радость: стало известно, как называли детей москвичи в 2020 году

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В Москве с начала этого года выдали документы более чем на 100 тысяч новорожденных. При этом мальчиков оказалось немного больше, чем девочек — 51,5 и 48,5 процента соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Так, москвичи часто давали детям необычные имена. Среди женских особо выделялись Малина, Радость и Мадонна, среди мужских — Космос, Люцифер.

Помимо этого, давали такие имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада, Сталина, Весна и Августа. Также детей называли именами, прославленными в мировой литературе, — Гамлет, Оливер, Ассоль.

Однако самыми популярными по-прежнему остались имена Александр и София. В пятерке самых распространенных имен остались Мария, Анна, Алиса и Виктория, а также Артем и Иван. Также становятся все более популярными Мирослава, Стефания, Мия. Среди мужских — Марк, Лев, Матвей и Мирон.

В пресс-службе уточнили, что почти у 1300 пар с начала года появились на свет двойняшки, а у 18 семей — тройняшки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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