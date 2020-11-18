Песков объяснил запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе

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Согласие Совета Федерации на просьбу президента России Владимира Путина использовать миротворцев в Карабахе требовалось из-за масштабности и ответственности самой миссии. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 18 ноября.

Ранее Совфед получил обращение от главы государства, который просит дать согласие на размещение миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта. Сенаторы единогласно одобрили инициативу.

— Вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение, — приводит РИА Новости комментарий представителя Кремля.

Он добавил, что переиздание указа о введении миротворцев в Карабах будет зависеть от воли правовиков.

Напомним, российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения Карабаха и вдоль Лачинского коридора в рамках трехстороннего договора Москвы, Баку и Еревана, который был согласован для прекращения войны за спорный регион.

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