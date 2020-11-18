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Виталий Милонов заболел коронавирусом
Фото: Официальная страница Виталия Милонова в Facebook

Виталий Милонов заболел коронавирусом

Ростислав Зубков

Камран Гасанов

Общество

Коронавирус выявлен у депутата Госдумы Виталия Милонова. О своем заболевании парламентарий сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Заболел коронавирусом. Чувствую себя уже лучше, — сказал законодатель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у российских политиков часто выявляют COVID-19.

Отметим, что за последние сутки в России зарегистрировали менее 21 тысячи новых случаев ковида. За все время пандемии в РФ было выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 501 083 пациента переболели и выздоровели, 34 387 — умерли.

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Виталий Милоновпандемиякоронавирус
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