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«Красивая и настоящая»: Арзамасова предстала перед подписчиками в винтажном платье
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Красивая и настоящая»: Арзамасова предстала перед подписчиками в винтажном платье

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поделилась фото в стильном ретро-платье красного цвета в своем Instagram-аккаунте.

— Вещи из прошлого — далекого и не очень — обладают невероятной привлекательностью. У кого-то дома сохранились дисковые телефоны? Моя мама никак не хочет с таким расставаться. И я не хочу, чтобы родительский дом становился современнее, — призналась актриса в подписи под фотографией.

Подписчики по достоинству оценили необычный наряд актрисы и подчеркнули, что он очень ей к лицу: «Платье очень похоже на раритет»; «Платье действительно вписывается»; «Очень красивая и настоящая»; «Вы органичны в любом времени»; «Замечательное платье, которое великолепно вписалось в исторический интерьер».

Напомним, что Елизавета Арзамасова получила известность после съемок в полюбившемся публике ситкоме «Папины дочки», в котором она играла роль Галины Сергеевны.

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стильЛиза Арзамасоваплатье
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