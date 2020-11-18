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Объем контрактов в сфере ГЧП в Москве составил более триллиона рублей
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Объем контрактов в сфере ГЧП в Москве составил более триллиона рублей

Вероника Кузьминова

Город

Власти столицы подписали контракты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) объемом более триллиона рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На сегодняшний момент городом подписано контрактов на ГЧП на сумму более одного триллиона рублей. Москва является одним из лидеров, драйверов в сфере ГЧП в РФ, — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, некоторые инвестиции превышают сумму десять миллиардов рублей. На сумму более 12 миллиардов подписано четыре контракта.

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