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Путин прокомментировал сроки выполнения теста на COVID-19
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин прокомментировал сроки выполнения теста на COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что выполнение теста на новый тип коронавирусной инфекции в течение 48 часов — это долго. Такое мнение он выразил после доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на совещании с членами правительства РФ в среду, 18 ноября.

— За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи, — пояснил глава государства.

Он обратил внимание на то, что ранее ему докладывали о существовании в России и других систем, которые дают результат, причем достаточно объективный, за гораздо более короткий срок.

Также во время совещания Голикова пояснила, что 48 часов на предоставление лабораториями результатов тестов на COVID-19 — это предельный срок из-за разных условий в регионах, передает РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также тяжелая ситуация наблюдается в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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