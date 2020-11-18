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Более 900 столичных бизнесменов продлили срок уплаты штрафов за земельные правонарушения
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Более 900 столичных бизнесменов продлили срок уплаты штрафов за земельные правонарушения

Кирилл Николаев

Город

В июне 2020 года представители малого и среднего бизнеса получили возможность продлить срок уплаты штрафов за земельно-имущественные правонарушения. Этой мерой поддержки уже воспользовались более 900 предпринимателей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, обычно общий срок уплаты административного штрафа составляет 60 дней. В период пандемии он был продлен до 180 суток.

Ефимов добавил, что представители малого и среднего бизнеса смогли отложить уплату штрафов на сумму около 200 миллионов рублей и направить эти средства на поддержку бизнеса и сотрудников, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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