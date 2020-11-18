«Любовь закончится»: Комаровский объяснил, как избежать ссор с мужем и детьми

Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как женщине избежать ссор с мужем и детьми. По его словам, с первого дня замужества нужно понимать, что любовь закончится.

— Вы должны четко понимать, что ваша любовь обязательно закончится. Вечной любви в эротическом смысле не бывает. Вы все равно перестанете хотеть друг друга, это перестанет быть доминантой. Очень важно, чтобы к тому моменту, как это придет, вы были друзьями. Чтобы вам было друг с другом интересно общаться и что-то делать вместе, дружить, — заявил Комаровский.

По его словам, дружба — это взаимодействие и взаимопомощь. Профилактика негатива. Когда вам хочется, чтобы человеку жилось лучше вместе с вами. С детьми то же самое. По его словам, нельзя любить ребенка только за то, что вы его родили.

— Вы не просто мама и ребенок, а мама и ваш друг. Любовь материнскую и женскую надо трансформировать в дружбу, это главная рекомендация по профилактике конфликтов. С настоящими друзьями не ссорятся, — отметил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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