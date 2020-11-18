Эксперты расскажут, как найти компромисс в отношениях

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От конфликтных ситуаций не застрахован ни один человек — дойти до суда можно даже с близкими родственниками. В лучшем случае дело заканчивается мировым соглашением, когда обе стороны процесса принимают компромиссные условия.

В линейке правовых шоу телеканала «МИР» запускается новая программа «Мировое соглашение», где участники судебного процесса вместе с ведущей ищут подобные компромиссы.

Ведущая шоу, действующий адвокат Мария Сбежнева, проводит переговоры с участниками программы, чтобы помочь отстоять права обеих сторон и показать зрителям, что найти компромисс можно почти в любой ситуации.

Ранее портал «360» писал о том, что Басманный суд Москвы перенес заседание по делу о насилии Михаила Хачатуряна над дочерьми. Адвокат его семьи Алексей Папенов объяснил действия суда тем, что, вероятно, он просто не хочет принимать решение. По его словам, суд просто предлагает Следственному комитету принять решение самостоятельно.

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