Владимир Пресняков: Песня поможет пережить расставание

Владимир Пресняков и Наталья Подольская / Фото: Пресс-служба «Дорожного радио»

17 ноября на «Дорожном радио» состоялась премьера песни Владимира Преснякова и Натальи Подольской «Почему небо плачет». В течение трех дней трек можно будет услышать только в эфире этой станции.

Напомним, что Подольская и Пресняков — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса не только на сцене, но и в обычной жизни. По словам Натальи Подольской, десять лет счастливо прожившей в браке и недавно вновь ставшей мамой, тема расставания в этом семейном дуэте так или иначе близка каждому.

— Можем ли мы с Владимиром петь о грустном? Как и в любой семье, у нас тоже бывают волнения и переживания… Но главное — любовь, — сказала она.

Владимир Пресняков призвал поклонников не воспринимать лирику слишком биографично:

— Мы долго думали и поняли, что такие ситуации случаются в жизни у многих людей. Может быть, эта песня поможет кому-то пережить сложный момент. Она очень сильно цепляет за душу.

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