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СМИ: СК проверит врачей, которые отказывали мужчине в госпитализации в Москве
Фото: АГН «Москва»

СМИ: СК проверит врачей, которые отказывали мужчине в госпитализации в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи проверят столичных врачей скорой помощи, пять дней отказывавшихся госпитализировать мужчину. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 18 ноября.

Отмечается, что 79-летний мужчина почувствовал недомогание в октябре. В тот момент он был с супругой на даче. Вернувшись в Москву, мужчина вызвал скорую помощь. Медики отказались его госпитализировать, ссылаясь на то, что причина недомогания кроется в неврологическом заболевании.

Мужчине не становилось лучше. В течение пяти дней медики отказывались его госпитализировать. После третьего вызова скорой помощи мужчину доставили в больницу. Врачи обнаружили у пациента острое нарушение кровообращения мозга. Пациент скончался 17 ноября.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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