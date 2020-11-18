Московские юнармейцы примут участие в онлайн-встречах с российскими военными

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юнармия» на регулярной основе проводит военно-патриотические акции и проекты. Юнармейцы московского регионального отделения движения посещают музеи военной истории, работают с архивами, участвуют в спортивных соревнованиях и сборах.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации регулярные офлайн-проекты патриотической направленности переведены в дистанционный формат. Так, для московских юнармейцев проходит цикл онлайн-встреч «Профессия — Родину защищать». В рамках проекта школьники общаются с российскими военными — представителями Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск. Ребятам рассказывают о военном деле, видах и родах войск в России, особенностях профессионального становления. К онлайн-встречам также присоединяются все желающие.

Помимо этого, московские юнармейцы также участвуют в образовательных лагерях. Так, после снятия ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, бойцы отрядов «Юнармии» смогут пройти обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Вместе с другими московскими школьниками ребята примут участие в занятиях по начальной военной подготовке, образовательных мероприятиях, уроках мужества, конкурсах и лекциях по истории страны. Всего в 2021 году обучение в центре пройдут 10 тысяч московских школьников.

— Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» — это настоящий лагерь, созданный для того, чтобы наши школьники смогли воспитать в себе чувство любви к Родине, развить свои лучшие качества, изучить историю своей страны и стать настоящими гражданами России. Для юнармейцев центр имеет решающее значение. Это отличная возможность продемонстрировать лучшие качества и навыки своим товарищам по образовательному лагерю. Уверен, что обучение в центре станет для наших школьников не просто интересным времяпрепровождением, но и поводом для осмысления собственного профессионального выбора, — рассказал Геворк Исаханян, заместитель начальника штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» города Москвы, генерал-майор, Герой Российской Федерации.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016-м по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Сейчас в его рядах находятся более 700 тысяч бойцов. В деятельности московского регионального отделения движения участвуют более 20 тысяч юнармейцев.

В рамках патриотического воспитания школьников также активно развивается проект профильного и предпрофессионального образования «Кадетский класс в московской школе». Обучение в классах является добровольным. Проект помогает приобрести навыки и умения для выбора профессии в гражданской и военной сферах деятельности. В 2020/2021 учебном году кадетские классы открыты в 249 образовательных организациях, а численность составляет более 25 тысяч человек. В рамках проекта школьники углубленно изучают математику, иностранные языки, историю, информатику, основы безопасности жизнедеятельности. В качестве элективных курсов обучающиеся могут изучать такие дисциплины, как основы навигации, робототехнику, основы пилотирования, дипломатический этикет, защиту населения и объектов от ЧС.

Воспитание социально ответственного человека, уважающего свою историю, стремящегося к саморазвитию и готового работать на благо и развитие своей Родины, всегда являлось важной составляющей в работе школы. Для всех школьников регулярно проводятся масштабные мероприятия: форумы, парады, олимпиады и конкурсы, патронатные акции и акции памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

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