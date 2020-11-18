Власти Москвы планируют направить 8 миллиардов рублей на развитие освещения города

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы собираются направить восемь миллиардов рублей на продолжение развития освещения города. Об этом в среду, 18 ноября, заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, на развитие цветосветовой среды предлагается выделить порядка 23 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов рублей планируется потратить на расходы на содержание уже имеющегося цветосветового хозяйства, а восемь миллиардов рублей — на дальнейшую реализацию программы освещения.

Зяббарова отметила, что данные средства пойдут только на улучшение программ освещения дворовых территорий, подсветку остановок транспорта, уличных и проселочных дорог ТиНАО, сообщает РИА Новости.

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