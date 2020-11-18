«Инстинкт «бросать других под автобус»: бывшая подруга Иванки Трамп рассказала о ее характере

Фото: instagram.com/ivankatrump

Дочь действующего президента США Иванка Трамп унаследовала от своего отца любовь к деньгам и похвале. Об этом рассказала бывшая близкая подруга Иванки, журналистка Лисандра Орстром в эссе, опубликованном в Vanity Fair.

Орстром пояснила, что Иванка в школьные годы часто перекладывала на других ответственность за свои проступки. По ее словам, она начала близко общаться с дочерью американского президента еще в седьмом классе.

— У нее было Трамповское чутье на статус, деньги и власть, и унаследованный от отца инстинкт «бросать других под автобус», чтобы спасти себя, — пояснила журналистка.

В качестве примера описанных качеств дочери Дональда Трампа Орстром привела случай из молодости. Журналистка посоветовала Иванке прочитать роман Ричарда Руссо под названием «Падение Империи», который получил Пулитцеровскую премию. Одними из героев данного произведения являются представители рабочего класса. Как пояснила Орстром, ее рекомендация возмутила Иванку Трамп настолько сильно, что та поинтересовалась, почему ей должно быть интересно читать о «чертовых бедняках».

Читайте также: «Фамилию «Трамп» мы еще услышим»: что будет с семьей республиканца после поражения