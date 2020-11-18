«Огонь»: Лобода восхитила поклонников фигурой в маленьком черном платье

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поразила поклонников очередным образом в соцсети Instagram. Исполнительница опубликовала фото, на котором позирует в маленьком черном платье, при этом звезда выглядит так будто собралась на вечеринку.

— Говорят, что среда — это маленькая пятница, так почему бы не надеть красивое маленькое платьице и немного не потанцевать... хотя бы дома, — пошутила Лобода.

Фанаты певицы оставили множество восторженных комментариев под публикацией: «Красотка»; «С вами каждый день как пятница!»; «Очень красивая девочка!»; «Огонь — маленькое черное платьице. И красавица»; «Настоящая красотка, от вас исходит такая энергия: пока смотришь — сам заряжаешься позитивом на весь день».

Читайте также: Лобода в день рождения опубликовала откровенные фото в ванне