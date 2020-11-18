Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД введено в график

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Движение электропоездов на втором маршруте Московских центральных диаметров и Курском направлении Московской железной дороги восстановили и ввели в график.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию после происшествия с пассажиром.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно просит граждан переходить пути в строго установленных местах, сообщается на официальном сайте МЖД.

Ранее сообщалось, что интервал следования поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров и электричек Курского направления Московской железной дороги увеличен из-за мужчины, переходившего пути в неположенном месте.

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