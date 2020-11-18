Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД введено в график
Фото: «Вечерняя Москва»

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД введено в график

Татьяна Плотникова

Транспорт

Движение электропоездов на втором маршруте Московских центральных диаметров и Курском направлении Московской железной дороги восстановили и ввели в график.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию после происшествия с пассажиром.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно просит граждан переходить пути в строго установленных местах, сообщается на официальном сайте МЖД.

Ранее сообщалось, что интервал следования поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров и электричек Курского направления Московской железной дороги увеличен из-за мужчины, переходившего пути в неположенном месте.

Читайте также: Поезда задерживаются на Савеловском направлении и МЦД-1 после инцидента с пассажиром

восстановление движения поездовКурское направление МЖДМЦД-2
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте