В ВОЗ объяснили снижение числа случаев COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекции в России за последние сутки сократилось в результате соблюдения мер предосторожности. Это отметила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, за минувшие 24 часа в нашей стране было выявлено на полторы тысячи случаев инфицирования меньше, чем днем ранее — это «оптимистичный момент).

Представитель ВОЗ заявила, что меры предосторожности начали действовать, значит, их соблюдают. Вуйнович выразила надежду, что «это не временно».

В целом эпидемиологический подъем в осенний сезон ожидаем, ВОЗ наблюдает его по всему миру, рассказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России коронавирус обнаружили у 20 985 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (4174), Петербург (2215) и Подмосковье (864).

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19 поручил доработать каждый из проблемных вопросов в сфере борьбы с новым типом коронавирусной инфекции, включая нехватку машин скорой помощи.

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