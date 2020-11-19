Шесть машин столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

Крупная авария произошла на Московской кольцевой автодороге: столкнулись шесть автомобилей.

Как уточнили в столичных экстренных службах, ДТП произошло на 68-м километре трассы. Никто не пострадал.

Причина и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ТАСС.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил водителей о гололедице на дорогах, призвав держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Кроме того, до утра 19 ноября в столице прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь.

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