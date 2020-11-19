В Госдуме предложили сохранить стипендии независимо от итогов зимней сессии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Студентам, которые были переведены на дистанционное обучение, нужно будет сохранить стипендии независимо от результатов зимней сессии. Такое предложение внес депутат Государственной думы Иван Сухарев, сообщает RT в четверг, 19 ноября.

В письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова указывается, что в связи с обострением ситуации с коронавирусом некоторые регионы перевели студентов на дистанционный режим обучения. При этом, по мнению Ивана Сухарева, учащимся бывает сложно организовать качественное самостоятельное обучение, не имея доступа к библиотеками и очному общению с преподавателем.

Депутат отметил, что такие ограничения могут негативно повлиять на результаты зимней сессии, что приведет к отмене стипендий.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что МГУ с 16 ноября перешел на дистанционную форму обучения.

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