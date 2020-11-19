В Госдуме предложили сохранить стипендии независимо от итогов зимней сессии
Студентам, которые были переведены на дистанционное обучение, нужно будет сохранить стипендии независимо от результатов зимней сессии. Такое предложение внес депутат Государственной думы Иван Сухарев, сообщает RT в четверг, 19 ноября.
В письме на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова указывается, что в связи с обострением ситуации с коронавирусом некоторые регионы перевели студентов на дистанционный режим обучения. При этом, по мнению Ивана Сухарева, учащимся бывает сложно организовать качественное самостоятельное обучение, не имея доступа к библиотеками и очному общению с преподавателем.
Депутат отметил, что такие ограничения могут негативно повлиять на результаты зимней сессии, что приведет к отмене стипендий.
— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21, — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что МГУ с 16 ноября перешел на дистанционную форму обучения.
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