СК Новосибирска проверит сообщения об издевательствах над пятилетними двойняшками

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В Новосибирске следователи проведут проверку после сообщений об издевательствах над пятилетними мальчиками-двойняшками в детском языковом центре. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного Комитета РФ по Новосибирску в четверг, 19 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя детского центра языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Уточнялось, что педагог якобы тушила спички о руки детей и запугивала их.

— По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время проверки установят все обстоятельства случившегося. Также будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе СК.

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