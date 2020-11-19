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СК Новосибирска проверит сообщения об издевательствах над пятилетними двойняшками
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК Новосибирска проверит сообщения об издевательствах над пятилетними двойняшками

Виктория Родимкина

Происшествия

В Новосибирске следователи проведут проверку после сообщений об издевательствах над пятилетними мальчиками-двойняшками в детском языковом центре. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного Комитета РФ по Новосибирску в четверг, 19 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя детского центра языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Уточнялось, что педагог якобы тушила спички о руки детей и запугивала их.

— По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время проверки установят все обстоятельства случившегося. Также будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе СК.

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издевательства над детьмиНовосибирскСК России
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