Трамваи задерживаются на юго-востоке Москвы из-за дерева на контактной сети

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий

Ряд трамваев задерживается на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Уточняется, что дерево опустилось на контактную сеть в районе 3-й Владимирской улицы. Поэтому маршруты трамваев № 36, 37, 38, и 43 временно изменили.

Москвичей попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.

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