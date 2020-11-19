Трамваи задерживаются на юго-востоке Москвы из-за дерева на контактной сети
Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий
Ряд трамваев задерживается на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.
Уточняется, что дерево опустилось на контактную сеть в районе 3-й Владимирской улицы. Поэтому маршруты трамваев № 36, 37, 38, и 43 временно изменили.
Москвичей попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.
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