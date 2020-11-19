СК проверит сведения об отравлении ребенка керосином в Москве
Двухлетнего ребенка госпитализировали после отравления керосином в столичном районе Хамовники. Об этом в четверг, 19 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МВД России по Москве.
На данный момент Следственный комитет РФ по городу выясняет обстоятельства случившегося.
Стало известно, что в ночь на среду, 18 ноября, в больницу с острым отравлением попал несовершеннолетний мальчик. Уточняется, что он сделал несколько глотков из банки с керосином.
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