СК проверит сведения об отравлении ребенка керосином в Москве

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Двухлетнего ребенка госпитализировали после отравления керосином в столичном районе Хамовники. Об этом в четверг, 19 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

На данный момент Следственный комитет РФ по городу выясняет обстоятельства случившегося.

Стало известно, что в ночь на среду, 18 ноября, в больницу с острым отравлением попал несовершеннолетний мальчик. Уточняется, что он сделал несколько глотков из банки с керосином.

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