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Германия заявила о продолжении курса санкций в отношении Белоруссии
Фото: pexels.com / Artem Podrez

Германия заявила о продолжении курса санкций в отношении Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ продолжит курс санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

По словам главы МИДа, Берлин не видит конструктивных шагов со стороны Минска для урегулирования кризиса в стране.

Хайко Маас сообщил, что оба введенных раунда санкций были направлены на тех, кого Германия считает ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, кто «причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко».

— Власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути, мы видим, что есть попытки со стороны Лукашенко расколоть оппозицию, — сказал министр перед совещанием глав МИД ЕС.

Он отметил, что будут обсуждаться вопросы вероятного увеличения давления, так как это подходящий инструмент для тех, кто ответственен «за насилие на улицах».

Напомним, 6 ноября ЕС ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включающий президента республики Александра Лукашенко. Кроме белорусского лидера, в санкционном списке оказались его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, все имеющиеся в ЕС активы фигурантов списка в случае их наличия будут заморожены.

13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Минск заявил о подготовке ответных мер на возможное расширение санкций ЕС

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