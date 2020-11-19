Мишустин поручил наладить обеспечение регионов бесплатными лекарствами
Необходимо без промедления наладить обеспечение бесплатными лекарствами людей в регионах России, которые лечатся на дому. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 19 ноября.
По его словам, дополнительные средства регионам уже выделены, необходимо проконтролировать эффективность их расходования, передает РИА Новости.
— Дополнительные средства (на лекарства — прим. «ВМ») регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются, — сказал он на заседании правительства.
Ранее сообщалось, что в России введут новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству.
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