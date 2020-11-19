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Мишустин поручил наладить обеспечение регионов бесплатными лекарствами
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин поручил наладить обеспечение регионов бесплатными лекарствами

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Необходимо без промедления наладить обеспечение бесплатными лекарствами людей в регионах России, которые лечатся на дому. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 19 ноября.

По его словам, дополнительные средства регионам уже выделены, необходимо проконтролировать эффективность их расходования, передает РИА Новости.

— Дополнительные средства (на лекарства — прим. «ВМ») регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются, — сказал он на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что в России введут новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству.

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лекарстворегионы РФМихаил Мишустин
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