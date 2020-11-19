«Не потеряйте гроб»: Сухоруков рассказал, какими видит свои похороны

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Актер Виктор Сухоруков уже спланировал процесс панихиды и похорон после своей смерти. Артист хочет, чтобы его могила была в Подмосковье.

Сухоруков родом из Орехово-Зуева. Именно там он и хочет, чтобы его тело предали земле.

— Там похоронены мои родители, брат, крестные, поэтому и сам хочу быть рядом с ними. С городским руководством договорился — обещали мне участок земли выделить, — цитируют Сухорукова «Дни.ру».

У актера есть пожелания и для церемонии прощания. Сухоруков против гроба на сцене театра.

— Я не знаю, кто и когда придумал ставить гроб на сцену. Но я лично категорически против этого. Ведь что сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если поставят гроб в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее, — заявил артист.

Также он попросил родственников «не потерять гроб с его телом во время транспортировки» до подмосковного кладбища.

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