Более 30 тысяч москвичей персонализировали «Тройку» с помощью приложения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Свыше 30 тысяч жителей столицы привязали к своим аккаунтам в обновленном мобильном приложении «Метро Москвы» транспортную карту «Тройка» с 17 ноября. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Там отметили, что каждый пользователь теперь сможет привязать «Тройку» к своему аккаунту и не волноваться об утере карты, передает агентство городских новостей «Москва».

— Личный кабинет доступен в новой версии приложения «Метро Москвы» два дня, а мы уже видим востребованность сервиса, — уточнили в ведомстве.

Напомним, жители столицы смогут пользоваться персонализированной картой «Тройка» благодаря модернизации приложения «Метро Москвы». Теперь у горожан появилась возможность привязать в новом личном кабинете карту и в случае ее потери перенести все средства на новую.

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