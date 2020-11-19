«Складывайтесь как мячик»: каскадер назвал способы не разбиться на гололеде

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для того чтобы избежать травм во время гололеда, необходимо обучиться правилам падения, главные из которых — беречь голову и уметь перекатываться. Такой совет москвичам дал каскадер Федор Шилов.

Каскадер заметил, что научиться правилам падения после прочтения одного текста, конечно, нельзя, но некоторые моменты все же стоит попробовать запомнить:

— Прежде всего, конечно, хотелось бы посоветовать лучше работать дворникам и посыпать дороги. Пешеходам же стоит перейти на соответствующую обувь, которая плохо скользит и не дает ногам разъезжаться.

Но главным Шилов считает другое: москвичи должны правильно падать. Самого каскадера этому искусству научил спорт:

— Лучшее подспорье — борьба, заниматься ей нужно минимум полгода. Это может быть и самбо, и дзюдо, и классическая борьба, но везде обучать новичков начинают именно с правил падения. Когда тебя кидают, ты должен встать. Без занятий научиться этому довольно трудно, даже если помнишь все правила, но нет наработки, привычки, это может не помочь.

Если полгода на обучение у вас нет, а калечиться хочется перестать уже сегодня, каскадер советует прежде всего беречь голову от сотрясения. При падении человек «должен складываться как мячик, не падать плашмя, а перекатываться». Также нельзя падать на прямые руки — это чревато переломами, особенно при лишнем весе.

В ночь на 19 ноября в столице прошел ледяной дождь, в результате чего улицы превратились в настоящие катки. В результате падений десятки людей были госпитализированы в травматологические отделения с переломами.

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