Педиатр назвала игрушки, которые могут быть опасными для ребенка

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Врач-педиатр Марина Шестакова объяснила, какие опасности для здоровья малышей могут скрываться в детских игрушках. По ее словам, стоит обратить внимание на несколько категорий товаров.

Для начала нужно отметить, что дорогие по стоимости игрушки могут быть собраны из некачественных материалов, содержащих в себе химикаты и другие ядовитые вещества, которые очень сложно определить по внешнему виду. К данным токсичным примесям относят фталаты, фенол, формальдегид, свинец и даже ртуть. По словам педиатра, опасные вещества могут привести к развитию заболеваний крови, стать причиной онкологических заболеваний, а также нанести серьезный ущерб работе почек, печени, и поспособствовать появлению аллергических реакций.

Вторыми в списке нежелательных игрушек для малыша идут магниты. Младенцы с легкостью могут проглотить любимую игрушку и вызвать непроходимость кишечника. По словам эксперта, если обычные незначительные предметы могут с легкостью выйти из организма, то магниты притягиваются друг к другу даже внутри желудка. Зачастую проглоченный магнит можно извлечь лишь на операционном столе.

Третьими в списке расположились опаснейшие гидрогелевые шарики. При проглатывании они начинают увеличиваться в объеме внутри желудка, что может вызвать непроходимость кишечника, пояснила врач Марина Шестакова порталу 5-tv.ru.

Четвертое место в списке заняли игрушки на батарейках. По словам эксперта, проглоченная батарейка способна спровоцировать очень тяжелые ожоги слизистой и пищеварительного тракта. В связи с этим разные машинки и танки стоит покупать ребенку в том случае, если специальное вместилище для батареек плотно заперто и не рискует оказаться на полу.

По словам специалиста, опасность таится даже в мягких игрушках. Как оказалось, большинство плюшевых «зверушек» напоминают пылесборники, в которых могут с легкостью размножаться пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы. Помимо этого, плюшевые мишки могут стать серьезным провокатором аллергических реакций.

Пятое место заняла любимая мальчишками техника и игрушки с пропеллерами. Самолеты и вертолеты могут стать настоящим источником травм и ссадин, поэтому выбирать игрушечную военную технику и автомобили следует с особой осторожностью.

Завершают список нежелательных приспособлений для развлечения ребенка музыкальные игрушки, которыми так сильно любят радовать родители своих чад. По словам Шестаковой, следует убедиться в том, что допустимый порог громкости игрушки не превышает 65 децибел. Иначе ребенок может получить повреждения слуха.

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