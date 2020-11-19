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Самобытный сподвижник просвещения: маршрут памяти Михаила Ломоносова
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Самобытный сподвижник просвещения: маршрут памяти Михаила Ломоносова

Марьяна Шевцова

Город

19 ноября исполнилось 309 лет со дня рождения ученого, поэта, художника, филолога, географа, оратора Михаила Ломоносова. Портал «Узнай Москву» приглашает прогуляться по местам столицы, связанным с жизнью этой выдающейся личности. Пройти маршрут можно и в режиме онлайн.

— О первых годах жизни Ломоносова известно немного. Он родился в деревне Мишанинской Архангельской губернии в семье крестьянина-помора. С ранних лет ездил с отцом на промыслы, но страсть к знаниям оказалась сильнее, и молодой Михаил Ломоносов принял решение оставить родной дом и отправиться в Москву. Именно с переезда в столицу начался его путь к вершине отечественной науки. Вспомнить главные этапы становления великого ученого и развития системы высшего образования в России поможет маршрут по центру Москвы. Пройти его можно и виртуально на портале «Узнай Москву», — сказал Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий.

В маршрут входят шесть мест в центре Москвы, связанных с жизнью Ломоносова, и первым адресом станет переулок в Китай-городе, куда прибыл молодой архангелогородец с рыбьим обозом в начале января 1731 года. Переулок до сих пор носит свое историческое название, вспомнить которое поможет маршрут и подробное его описание на портале «Узнай Москву».

В столице «по своей и Божьей воле» Михайло Ломоносов попал в число учеников Славяно‑греко‑латинской академии. Ее основателями были греческие просветители, имена которых пользователям предстоит вспомнить, отвечая на вопрос маршрута. Маленькая подсказка — в их честь в Богоявленском переулке установлен памятник работы Вячеслава Клыкова.

В Славяно-греко‑латинской академии, располагавшейся на Никитской улице, было восемь классов: четыре низших, два средних и два высших — философия и богословие. В низших классах учили латыни, славянскому языку, нотному пению, преподавали азы географии, истории и математики. В средних — красноречию, ораторскому искусству и литературе. В высших классах наряду с логикой и философией учащиеся получали знания по физике, психологии и естественным наукам.

На двух последних курсах ученики уже считались студентами и выходили из академии со свидетельствами ученых богословов и становились священниками, учителями в светских учебных заведениях, государственными служащими. Для того чтобы окончить полный курс академии, требовалось не менее десяти, а кое‑кому лет двенадцать или тринадцать. За сколько лет прошел курс Михаил Ломоносов, расскажут описания к маршруту.

Москва в частности и российская система образования в целом обязана Михаилу Ломоносову появлением первого столичного университета, который и сейчас возглавляет топ ведущих вузов страны. 12 (25 по новому стилю) января 1755 года Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Церемония торжественного открытия занятий состоялась в день празднования годовщины коронации 26 апреля (7 мая) 1755 года. С тех пор эти дни традиционно отмечаются в университете студенческими празднованиями, к ним приурочены ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» и дни научного творчества студентов. Какую роль в появлении Московского университета сыграл Михаил Ломоносов, участники маршрута узнают во время его прохождения.

По замыслу Ломоносова были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. В отличие от Европы, в Московском университете не было богословского факультета, что объясняется наличием в России специальной системы образования для подготовки служителей православной церкви. Профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки — латыни, но и на русском языке.

А вот где располагалось первое здание Московского университета — еще один вопрос маршрута. Известно, что оно с самого начала с большим трудом удовлетворяло всем потребностям университета: в небольших «клетях» помимо лекционных аудиторий, размещались учебные классы университетской гимназии, библиотека и минералогический кабинет, химическая лаборатория, типография с книжной лавкой. Поэтому уже с 1760-х гг. часть учебных помещений переводят во вновь приобретаемые дома.

Завершит маршрут здание МГУ на Моховой улице. Московский университет еще 250 лет назад выделялся демократическим составом студентов и профессоров. Это во многом определило широкое распространение среди учащихся и преподавателей передовых научных и общественных идей. Уже в преамбуле указа об учреждении университета в Москве отмечалось, что он создан «для генерального обучения разночинцев». В университет могли поступать выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. М. В. Ломоносов указал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с принципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды». За вторую половину XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, только трое были из дворян. Разночинцы составляли в XVIII веке и большинство учащихся. Наиболее способных студентов для продолжения образования посылали в зарубежные университеты, укрепляя контакты и связи с мировой наукой.

Позже Пушкин так напишет о Ломоносове: «Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Сейчас МГУ бережно хранит память о выдающемся ученом, чье имя носит.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 655 памятников, 326 музеев, 369 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 140 маршрутах и 74 онлайн-квестах.

Пользователям также доступно одноименное приложение для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play.​

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