Самобытный сподвижник просвещения: маршрут памяти Михаила Ломоносова

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

19 ноября исполнилось 309 лет со дня рождения ученого, поэта, художника, филолога, географа, оратора Михаила Ломоносова. Портал «Узнай Москву» приглашает прогуляться по местам столицы, связанным с жизнью этой выдающейся личности. Пройти маршрут можно и в режиме онлайн.

— О первых годах жизни Ломоносова известно немного. Он родился в деревне Мишанинской Архангельской губернии в семье крестьянина-помора. С ранних лет ездил с отцом на промыслы, но страсть к знаниям оказалась сильнее, и молодой Михаил Ломоносов принял решение оставить родной дом и отправиться в Москву. Именно с переезда в столицу начался его путь к вершине отечественной науки. Вспомнить главные этапы становления великого ученого и развития системы высшего образования в России поможет маршрут по центру Москвы. Пройти его можно и виртуально на портале «Узнай Москву», — сказал Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий.

В маршрут входят шесть мест в центре Москвы, связанных с жизнью Ломоносова, и первым адресом станет переулок в Китай-городе, куда прибыл молодой архангелогородец с рыбьим обозом в начале января 1731 года. Переулок до сих пор носит свое историческое название, вспомнить которое поможет маршрут и подробное его описание на портале «Узнай Москву».

В столице «по своей и Божьей воле» Михайло Ломоносов попал в число учеников Славяно‑греко‑латинской академии. Ее основателями были греческие просветители, имена которых пользователям предстоит вспомнить, отвечая на вопрос маршрута. Маленькая подсказка — в их честь в Богоявленском переулке установлен памятник работы Вячеслава Клыкова.

В Славяно-греко‑латинской академии, располагавшейся на Никитской улице, было восемь классов: четыре низших, два средних и два высших — философия и богословие. В низших классах учили латыни, славянскому языку, нотному пению, преподавали азы географии, истории и математики. В средних — красноречию, ораторскому искусству и литературе. В высших классах наряду с логикой и философией учащиеся получали знания по физике, психологии и естественным наукам.

На двух последних курсах ученики уже считались студентами и выходили из академии со свидетельствами ученых богословов и становились священниками, учителями в светских учебных заведениях, государственными служащими. Для того чтобы окончить полный курс академии, требовалось не менее десяти, а кое‑кому лет двенадцать или тринадцать. За сколько лет прошел курс Михаил Ломоносов, расскажут описания к маршруту.

Москва в частности и российская система образования в целом обязана Михаилу Ломоносову появлением первого столичного университета, который и сейчас возглавляет топ ведущих вузов страны. 12 (25 по новому стилю) января 1755 года Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Церемония торжественного открытия занятий состоялась в день празднования годовщины коронации 26 апреля (7 мая) 1755 года. С тех пор эти дни традиционно отмечаются в университете студенческими празднованиями, к ним приурочены ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» и дни научного творчества студентов. Какую роль в появлении Московского университета сыграл Михаил Ломоносов, участники маршрута узнают во время его прохождения.

По замыслу Ломоносова были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. В отличие от Европы, в Московском университете не было богословского факультета, что объясняется наличием в России специальной системы образования для подготовки служителей православной церкви. Профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки — латыни, но и на русском языке.

А вот где располагалось первое здание Московского университета — еще один вопрос маршрута. Известно, что оно с самого начала с большим трудом удовлетворяло всем потребностям университета: в небольших «клетях» помимо лекционных аудиторий, размещались учебные классы университетской гимназии, библиотека и минералогический кабинет, химическая лаборатория, типография с книжной лавкой. Поэтому уже с 1760-х гг. часть учебных помещений переводят во вновь приобретаемые дома.

Завершит маршрут здание МГУ на Моховой улице. Московский университет еще 250 лет назад выделялся демократическим составом студентов и профессоров. Это во многом определило широкое распространение среди учащихся и преподавателей передовых научных и общественных идей. Уже в преамбуле указа об учреждении университета в Москве отмечалось, что он создан «для генерального обучения разночинцев». В университет могли поступать выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. М. В. Ломоносов указал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с принципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды». За вторую половину XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, только трое были из дворян. Разночинцы составляли в XVIII веке и большинство учащихся. Наиболее способных студентов для продолжения образования посылали в зарубежные университеты, укрепляя контакты и связи с мировой наукой.

Позже Пушкин так напишет о Ломоносове: «Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Сейчас МГУ бережно хранит память о выдающемся ученом, чье имя носит.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 655 памятников, 326 музеев, 369 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 140 маршрутах и 74 онлайн-квестах.

Пользователям также доступно одноименное приложение для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play.​

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