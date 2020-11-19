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СК создаст рабочую группу для помощи детям-сиротам
Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

СК создаст рабочую группу для помощи детям-сиротам

Кирилл Николаев

Дети

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил создать рабочую группу для решения проблем с предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин провел встречу в онлайн-формате с гражданами, относящимися к категории «дети-сироты». В ходе мероприятия был затронут вопрос обеспечения жильем.

По данным СК на 1 сентября 2020 года, жилые помещения получили около 12,4 тысячи (38 процентов от запланированного показателя) детей-сирот. В целом по стране уровень обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот остается крайне низким. Для решения этой проблемы Бастрыкин поручил привлечь сотрудников центрального аппарата, в том числе аналитиков.

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Александр БастрыкинГСУ СК РФдети-сироты
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