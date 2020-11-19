Врач объяснил появление антител у людей, не болевших COVID-19

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Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич объяснил появление антител у людей, которые не болели COVID-19.

— Это объясняется тем, что есть разновидности коронавирусов. Вполне возможно, что какие-то из них, которые существовали до этого, точно так же дают антитела к SARS-CoV. Их и выявляют специалисты при анализе, — считает Менделевич.

Также эксперт отметил, что, возможно, у некоторых людей иммунная система вырабатывает антитела сразу к нескольким типам вирусов, при этом человек не болеет COVID-19, сообщает ФАН.

Датские ученые провели эксперимент с участием добровольцев на предмет эффективности использования медицинских масок. В результате исследований выяснилось, что маска на 15–20 процентов снижает риск заражения коронавирусом, пишет Nation News. Врачи также напоминают, что маски нужно носить людям с симптомами ОРВИ и гриппа.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Московской области более 2,7 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа. Жителям региона напомнили, что вакцинироваться можно в поликлинике, а также на работе, если это крупное предприятие.

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