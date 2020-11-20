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Заведения в Басманном районе проверили на соблюдение запрета работы по ночам
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Заведения в Басманном районе проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Татьяна Плотникова

Город

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Комаров рассказал о результатах проверки заведений общественного питания в Басманном районе столицы на предмет соблюдения запрета обслуживать посетителей в ночное время.

Как уточнил Комаров, в ходе рейда было проверено 18 заведений. В ряде из них инспекторы обнаружили нарушений: заведения не были закрыты в установленное время, в залах находились посетители.

Организаторы рейда провели профилактические беседы с руководством заведений, после чего с посетителями произвели расчет, а предприятия общепита закрыли.

При этом было решено не применять к нарушителям административные меры, цитирует Комарова агентство городских новостей «Москва».

Напомним, с 13 ноября в Москве обслуживание посетителей клубов, караоке, дискотек, боулингов и других развлекательных заведений запрещено с 23:00 до 6:00. Также всем заведениям вне зависимости от формата предоставляемых услуг рекомендуется использовать систему чек-ин. При этом доставка еды по-прежнему работает круглосуточно.

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