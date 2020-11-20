Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве 20 ноября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 20 ноября, погоду в столичном регионе будут определять циклонический вихрь и прохождение атмосферных фронтов. Они принесут облачную погоду с осадками, синоптики обещают мокрый снег.

Температура воздуха в Москве поднимется не выше двух градусов тепла, в Подмосковье ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от двух до пяти метров в секунду, возможны порывы до 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет несколько выше нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что гололедица сохранится в Москве до выходных 21-22 ноября.

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